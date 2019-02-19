На улице Репищевой в ДТП пострадали подростки

За рулем каршеринга находился 17-летний петербуржец.

В Приморском районе накануне, 15 июля, произошла авария, в которой пострадали школьники. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На Репищевой улице каршеринг столкнулся с автобусом. Помощь медиков понадобилась трем подросткам, им по 17 лет.

Известно, что за рулем арендованной машины находился несовершеннолетний молодой человек. Юноша воспользовался подложным аккаунтом, когда заказывал автомобиль в каршеринговом сервисе. Добавим, что водителя попытались остановить сотрудники ДПС, но школьник решил не сдаваться и "дал по газам". Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в метро Петербурга иностранец приставал к школьнице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн