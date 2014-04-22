В метро Петербурга иностранец приставал к школьнице

О домогательствах со стороны мигранта рассказала старшая сестра пострадавшей. Подозреваемого поместили в изолятор.

В петербургском метро иностранец домогался до 16-летней школьницы. Инцидент произошел накануне, 15 июля, на станции "Технологический институт".

По информации Piter.tv, в полицию обратилась старшая сестра пострадавшей. 24-летняя петербурженка потребовала найти злоумышленника.

Правоохранители быстро отреагировали на запрос заявительницы. Они задержали мигранта. Подозреваемым оказался 20-летний уроженец Таджикистана. Ему вручили протокол, а затем мужчину отправили в изолятор.

На данный момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv