На Репищевой во время пожара пострадал мужчина

Пламя вспыхнуло в грузовике.

В Приморском районе сегодня, 28 февраля, произошел пожар. На Репищевой улице у дома № 14 загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 4:35. В это время в автомобиле пламя уничтожило все сгораемые части.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они вытащили из горящего грузовика мужчину. Он пострадал во время пожара. Водителя доставили в больницу.

В 5:13 пожар был ликвидирован. На данный момент устанавливается причина возгорания.

Ранее мы писали, что два разлагающихся трупа найдены в разных районах Ленобласти.

Фото: Piter.tv