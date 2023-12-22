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На Репищевой во время пожара пострадал мужчина
Сегодня, 9:07
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На Репищевой во время пожара пострадал мужчина

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Пламя вспыхнуло в грузовике.

В Приморском районе сегодня, 28 февраля, произошел пожар. На Репищевой улице у дома № 14 загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 4:35. В это время в автомобиле пламя уничтожило все сгораемые части.

На место случившегося  прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они вытащили из горящего грузовика мужчину. Он пострадал во время пожара. Водителя доставили в больницу.

В 5:13 пожар был ликвидирован.  На данный момент устанавливается причина возгорания.

Ранее мы писали, что два разлагающихся трупа найдены в разных районах Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: горел грузовик, мчс, пожарные, пострадал мужчина, репищева улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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