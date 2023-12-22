Два разлагающихся трупа найдены в разных районах Ленобласти

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

В среду, 27 февраля, в двух районах 47-ого региона были найдены трупы мужчин с признаками разложения и гнилостными изменениями. Подробности стали известны Piter.TV.

Так, одно из тел нашли у ж/д станции в посёлке Вруда Волосовского района. Труп с признаками разложения находился здании бывшего Волосовского известкового завода. Ещё одного мертвеца с гнилостными изменениями нашли в посёлке Мга Кировского района напротив строительной базы в лесополосе.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что труп мужчины в скрюченном состоянии найден в Кингисеппе.

Фото: Piter.TV