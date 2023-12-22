Труп мужчины в скрюченном состоянии найден в Кингисеппе

Предполагается, что тело пролежало на указанном месте 2-3 недели.

В понедельник, 26 февраля, от специалиста группы безопасности "ЛЕНЭНЕРГО" поступила информация о том, что около 16:55 за зданием по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе в кустах обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

Погибшему на вид 30-35 лет. Труп находился в скрюченном состоянии, на нём отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. Предполагается, что тело пролежало на указанном месте 2-3 недели.

Труп направлен в городскую ЦРБ для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в купчинском карьере обнаружили тело мужчины.

Фото: Piter.TV