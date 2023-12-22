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В купчинском карьере обнаружили тело мужчины
Сегодня, 17:50
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В купчинском карьере обнаружили тело мужчины

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Труп неизвестного извлек из карьера водолаз вчера ближе к ночи.

В карьере, находящемся в парке Интернационалистов в Купчино, 24 февраля нашли тело мужчины в плавках. Об этом рассказали очевидцы в группе "ТВОЕ КУПЧИНО" во "ВКонтакте".

По словам жителей Купчино, у водоема стояла палатка. Там же ходили люди в спецодежде. Труп неизвестного извлек из карьера водолаз вчера ближе к ночи.

Как видно из записи, труп вряд ли летний, можно предположить, что человек утонул уже с наступлением холодов, иначе он выглядел бы совсем по-другому. 

Очевидец

Ранее на Piter.TV: в парке Героев-Пожарных на льду пруда нашли труп неизвестного мужчины.

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга

Теги: нашли тело мужчины, парк интернационалистов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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