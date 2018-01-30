Беглов почтил память воинов-интернационалистов в день вывода советских войск из Афганистана

Он возложил цветы к монументу воинам-афганцам в парке Интернационалистов.

В Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Губернатор Александр Беглов возложил цветы к монументу воинам-афганцам в парке Интернационалистов.

В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский, представители общественных организаций ветеранов войны в Афганистане, силовых ведомств, администрации и муниципальных образований Фрунзенского района, образовательных учреждений и молодёжных организаций.

"Каждый год в этот день мы приходим сюда, чтобы вспомнить наших доблестных воинов, которые с честью выполнили свой воинский долг в Афганистане. Тех, кто вернулся домой с этой войны. И тех, кто остался там навсегда" глава Северной столицы Александр Беглов

В настоящее время в Санкт-Петербурге проживают 35 607 ветеранов боевых действий, включая участников и инвалидов боевых действий в Афганистане. Город предоставляет им социальную поддержку, включая денежные выплаты, льготный проезд и надбавки к пенсии.

Помимо церемонии в парке Интернационалистов, возложение цветов состоялось на Серафимовском кладбище и в Парке боевого братства. В разных районах города организованы встречи ветеранов, выставки, беседы, концерты, уроки мужества, спортивные состязания и патриотические акции.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге открылась выставка "Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: администрация Санкт-Петербурга