В Петербурге в парке Интернационалистов трехлетняя девочка отравилась неизвестной жидкостью во время прогулки с матерью. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
По информации АН "Оперативное прикрытие", пострадавшую доставили в Детскую больницу №1. Так, 29-летняя женщина привезла дочь в стационар вечером 27 апреля с токсическим действием неуточненного вещества.
Мать сообщила, что девочка нашла бутылку с прозрачной жидкостью и выпила содержимое. Это могла быть "закладка" с наркотическим веществом. Все детали случившегося выясняют.
Ранее мы рассказывали о том, что третьеклассник отравился алкоголем в Киришах. Школьника поместили в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Мальчика без сознания обнаружила мать, он является учеником коррекционной школы.
Фото: Piter.TV
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