Пострадавшую доставили в Детскую больницу №1.

В Петербурге в парке Интернационалистов трехлетняя девочка отравилась неизвестной жидкостью во время прогулки с матерью. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

По информации АН "Оперативное прикрытие", пострадавшую доставили в Детскую больницу №1. Так, 29-летняя женщина привезла дочь в стационар вечером 27 апреля с токсическим действием неуточненного вещества.

Мать сообщила, что девочка нашла бутылку с прозрачной жидкостью и выпила содержимое. Это могла быть "закладка" с наркотическим веществом. Все детали случившегося выясняют.

Ранее мы рассказывали о том, что третьеклассник отравился алкоголем в Киришах. Школьника поместили в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Мальчика без сознания обнаружила мать, он является учеником коррекционной школы.

Фото: Piter.TV