Третьеклассник отравился алкоголем в Киришах

Школьника поместили в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

В Ленобласти третьеклассник получил алкогольное отравление. Мальчика госпитализировали.

По информации АН "Оперативное прикрытие", девятилетний школьник 21 апреля был доставлен в Киришскую межрайонную больницу из квартиры на Советской улице. Его поместили в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Мальчика без сознания обнаружила мать, он является учеником коррекционной школы. Семья на учете не состоит. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Взлетной улице в Петербурге школьница отравилась уксусом. Пострадавшую поместили в реанимацию с ожогом рта и пищевода, а также с отравлением едкими кислотами. "Скорую" ей вызвала мать.

Фото: Piter.TV