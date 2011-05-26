На Взлетной улице школьница отравилась уксусом

Пострадавшую поместили в реанимацию с ожогом рта и пищевода, а также с отравлением едкими кислотами.

В Московском районе Петербурга старшеклассница отравилась уксусом. Подростка госпитализировали в Детскую больницу имени Филатова.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 15-летняя школьница днем 17 апреля находилась в квартире на Взлетной улице. Пострадавшую поместили в реанимацию с ожогом рта и пищевода, а также с отравлением едкими кислотами. "Скорую" ей вызвала мать.

Семья девочки не полная, благополучная, она состоит на учете в ПНД.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетний ребенок отравился средством от тараканов в Киришах из-за невнимательности матери. Состояние малыша оценили как тяжелое. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Фото: Piter.TV