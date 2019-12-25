Двухлетний ребенок отравился средством от тараканов в Киришах

В больницу Киришского района Ленинградской области доставили двухлетнего ребёнка, который случайно отравился химическим препаратом от тараканов из-за невнимательности матери. Как сообщает 78.ru, медики оценивают состояние малыша как тяжёлое.
Происшествие случилось ранним утром в воскресенье, 6 апреля.
В настоящее время правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств инцидента.
Ранее мы сообщили о том, что внук плеснул кипятком в свою бабушку в квартире на Наставников.
Пожилая женщина была срочно доставлена в больницу с термическими ожогами второй степени, затронувшими голову, грудь и шею, а также с инфицированной раной. Общая площадь поражения кожных покровов составила 14%.
Согласно имеющимся данным, подросток ранее состоял на учете в органах полиции, чему, по словам информированного источника, способствовала сама бабушка. Т
Фото: Piter.TV
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