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Двухлетний ребенок отравился средством от тараканов в Киришах
Сегодня, 13:57
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Двухлетний ребенок отравился средством от тараканов в Киришах

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Правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств инцидента.

В больницу Киришского района Ленинградской области доставили двухлетнего ребёнка, который случайно отравился химическим препаратом от тараканов из-за невнимательности матери. Как сообщает 78.ru, медики оценивают состояние малыша как тяжёлое.

Происшествие случилось ранним утром в воскресенье, 6 апреля.

В настоящее время правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что внук плеснул кипятком в свою бабушку в квартире на Наставников. 

Пожилая женщина была срочно доставлена в больницу с термическими ожогами второй степени, затронувшими голову, грудь и шею, а также с инфицированной раной. Общая площадь поражения кожных покровов составила 14%.

Согласно имеющимся данным, подросток ранее состоял на учете в органах полиции, чему, по словам информированного источника, способствовала сама бабушка. Т

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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