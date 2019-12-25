Двухлетний ребенок отравился средством от тараканов в Киришах

Правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств инцидента.

В больницу Киришского района Ленинградской области доставили двухлетнего ребёнка, который случайно отравился химическим препаратом от тараканов из-за невнимательности матери. Как сообщает 78.ru, медики оценивают состояние малыша как тяжёлое.

Происшествие случилось ранним утром в воскресенье, 6 апреля.

В настоящее время правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что внук плеснул кипятком в свою бабушку в квартире на Наставников.

Пожилая женщина была срочно доставлена в больницу с термическими ожогами второй степени, затронувшими голову, грудь и шею, а также с инфицированной раной. Общая площадь поражения кожных покровов составила 14%.

Согласно имеющимся данным, подросток ранее состоял на учете в органах полиции, чему, по словам информированного источника, способствовала сама бабушка. Т

Фото: Piter.TV