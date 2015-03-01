Внук плеснул кипятком в свою бабушку в квартире на Наставников

Пожилая женщина была срочно доставлена в больницу с термическими ожогами второй степени, затронувшими голову, грудь и шею, а также с инфицированной раной.

Поздно вечером 29 марта в квартире на проспекте Наставников 17-летний внук совершил нападение на свою 75-летнюю бабушку, облив её кипятком. По информации 78.ru, причиной произошедшего стала ссора между родственниками. После словесной перепалки женщина решила выпить чаю, в этот момент юноша подкрался к ней и выплеснул горячую жидкость.

Пожилая женщина была срочно доставлена в больницу с термическими ожогами второй степени, затронувшими голову, грудь и шею, а также с инфицированной раной. Общая площадь поражения кожных покровов составила 14%.

Согласно имеющимся данным, подросток ранее состоял на учете в органах полиции, чему, по словам информированного источника, способствовала сама бабушка. Также сообщается, что он является студентом музыкально-педагогического колледжа.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала поджигателя электросамокатов на Ударников. Задержанный объяснил свои действия возмущением из-за обилия электросамокатов в городе и своим состоянием алкогольного опьянения.

Фото: Piter.TV