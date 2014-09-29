ГАИ усилит присутствие в Ленобласти с 30 ноября по 9 декабря

Ситуация с частотой ДТП в регионе оценивается как стабильная.

На территории нескольких районов Ленинградской области с 30 ноября по 9 декабря планируется усиление присутствия дорожной полиции. Помимо подразделений ГАИ в регионе намерены задействовать дополнительные наряды ДПС, – следует из сообщения пресс-службы Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Ввод вспомогательных сил Дорожно-патрульной службы будет выборочным. Локации для размещения патрулей намерены избирать, опираясь на данные анализа аварийности с начала текущего года. Тем не менее, как отмечают в региональном ГАИ, общая ситуация с частотой ДТП в Ленинградской области остается на стабильном уровне.

Главная цель этого мероприятия - предупреждение дорожно-транспортных происшествий, пресечение нарушений на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети области, недопущение роста аварий по отдельным категориям. Госавтоинспекция по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее сообщалось, что на Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга утром 29 ноября произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей.

Фото: Госавтоинспекция по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области