На КАД Петербурга столкнулись пять машин

На Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга утром 29 ноября произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".
Наружный КАД, в районе служебного подъезда к Пулково ДТП, – пять машин, все едет очень грустно.
Tg-канал "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"
Отмечается, что авария собрала пробку. В настоящее время информации о пострадавших нет.
Все обстоятельства и детали случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что после ДТП с автобусом в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело.
Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все