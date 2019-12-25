На КАД Петербурга столкнулись пять машин

В настоящее время информации о пострадавших нет.

На Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга утром 29 ноября произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

Наружный КАД, в районе служебного подъезда к Пулково ДТП, – пять машин, все едет очень грустно. Tg-канал "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

Отмечается, что авария собрала пробку. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Все обстоятельства и детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что после ДТП с автобусом в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело.

Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село