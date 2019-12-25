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На КАД Петербурга столкнулись пять машин
Сегодня, 10:39
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На КАД Петербурга столкнулись пять машин

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В настоящее время информации о пострадавших нет.

На Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга утром 29 ноября произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

Наружный КАД, в районе служебного подъезда к Пулково ДТП, – пять машин, все едет очень грустно. 

Tg-канал "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

Отмечается, что авария собрала пробку. В настоящее время информации о пострадавших нет. 

Все обстоятельства и детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что после ДТП с автобусом в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело. 

Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: кад петербурга, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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