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После ДТП с автобусом в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело
Сегодня, 9:53
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После ДТП с автобусом в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело

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Пострадали шесть пассажиров.

В Тихвинском районе после ДТП с участием рейсового автобуса возбуждено уголовное дело, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Напомним, авария произошла 27 ноября на автодороге "Тихвин — Кочково", в районе поворота из деревни Шомушка. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего опрокинулся в кювет. 

В транспортном средстве находились 11 пассажиров. Пострадали шесть человек, в том числе – четверо несовершеннолетних. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Теги: дтп с автобусом, тихвинский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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