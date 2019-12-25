После ДТП с автобусом в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело

Пострадали шесть пассажиров.

В Тихвинском районе после ДТП с участием рейсового автобуса возбуждено уголовное дело, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Напомним, авария произошла 27 ноября на автодороге "Тихвин — Кочково", в районе поворота из деревни Шомушка. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего опрокинулся в кювет.

В транспортном средстве находились 11 пассажиров. Пострадали шесть человек, в том числе – четверо несовершеннолетних. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти