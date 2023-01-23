Полиция расследует ДТП с автобусом на трассе Тихвин-Кочково

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса в Тихвинском районе Ленинградской области. Сообщается о 5 пострадавших, среди которых двое несовершеннолетних. Информация об инциденте появилась в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
Установлено, что происшествие имело место в 17:46 на трассе "Тихвин-Кочково. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением из-за погодных условий, в результате чего транспортное средство завалилось на бок. По данным пресс-службы петербургской полиции, пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы с травмами средней тяжести.
Ранее стало известно, что водителя автобуса, въехавшего в грузовик в Новоселье, заключили под стражу.
Видео: Telegram / Петербургская полиция
Фото: Прокуратура Ленинградской области
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