  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:15
153
redrikshugrv Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция расследует ДТП с автобусом на трассе Тихвин-Кочково

0 0

В результате инцидента пострадали 5 человек.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса в Тихвинском районе Ленинградской области. Сообщается о 5 пострадавших, среди которых двое несовершеннолетних. Информация об инциденте появилась в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Установлено, что происшествие имело место в 17:46 на трассе "Тихвин-Кочково. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением из-за погодных условий, в результате чего транспортное средство завалилось на бок. По данным пресс-службы петербургской полиции, пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы с травмами средней тяжести.

Ранее стало известно, что водителя автобуса, въехавшего в грузовик в Новоселье, заключили под стражу.

Видео: Telegram / Петербургская полиция

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Теги: дтп с автобусом, кайвакса, тихвинский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Kostarew Lew
Сегодня 21:10

Распродажа! Японский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов и ДТП, всего за полцены.------ https://use.my/fugicar

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии