Он будет находиться в СИЗО до 25 января 2025 года.

Водителя автобуса, въехавшего в грузовик в Новоселье, заключили под стражу. Об этом рассказали в прокуратуре Ломоносовского района.

Водитель автобуса во время перевозки пассажиров по маршруту "посёлок Новоселье – Санкт-Петербург" наехал на стоящий на обочине грузовой автомобиль. В результате аварии 11 пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2025 года.

Фото и видео: прокуратура Ленобласти