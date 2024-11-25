Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Новоселье

По предварительным данным, более 10 пассажиров автобуса пострадали, в том числе несовершеннолетние.

В Ломоносовском районе по факту ДТП с автобусом и грузовым автомобилем возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в СК по Ленинградской области.

В Новоселье 25 ноября пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительным данным, более 10 пассажиров автобуса пострадали, в том числе несовершеннолетние.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле прокуратуры района.

Видео: прокуратура Ленобласти