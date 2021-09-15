ГАИ расследует обстоятельства смертельного ДТП на улице Седова

Сообщается о погибшей женщине 50-ти лет.

Госавтоинспекция проверяет обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня около 15-ти часов дня возле дома №88 на улице Седова Невского района. В ходе происшествия погибла женщина, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

На данный момент в ГАИ установили, что ДТП случилось по вине 35-летнего водителя "Газели", который не убедился в безопасности маневра и при движении автомобиля задним ходом наехал на женщину лет 50-ти. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. В полиции устанавливают личность погибшей.

Ранее мы сообщали о ДТП, в ходе которого погиб молодой велосипедист, попавший под колеса иномарки на трассе "СПб – Колтуши".

Фото: Piter.TV