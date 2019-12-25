В аварии на улице Коли Томчака пострадала самокатчица

Водитель машины Lada Granta, выезжая из арки, сбил женщину.

Росгвардейцы пришли на помощь женщине, пострадавшей в ДТП в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 13 ноября сотрудники отдела вневедомственной охраны заметили аварию на улице Коли Томчака. Водитель машины Lada Granta, выезжая из арки, сбил 45-летнюю самокатчицу, которая двигалась по тротуару вдоль здания. В результате женщина упала и получила травмы.

Наряд Росгвардии вызвал на место медиков и сотрудников ГАИ, оказал пострадавшей доврачебную помощь. Ее госпитализировали. А 28-летнего водителя фургона доставили в отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что на Гражданском проспекте водитель Chevrolet вылетел на тротуар. Пострадал пешеход.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти