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На Гражданском проспекте водитель Chevrolet вылетел на тротуар. Пострадал пешеход

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Пешехода госпитализировали в больницу.

На пересечении Гражданского проспекта и улицы Фаворского в Петербурге водитель иномарки потерял управление и выехал на тротуар. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Судя по кадрам, опубликованным горожанами, утром 13 ноября машина также снесла светофор. По информации ГИБДД по региону, 33-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet и двигаясь от улицы Руставели, устроил ДТП при повороте налево. 

В результате аварии 26-летнего петербуржца госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП под Гатчиной серьезно пострадала 10-летняя девочка. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: водитель вылетел на тротуар, гражданский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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