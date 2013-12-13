На Гражданском проспекте водитель Chevrolet вылетел на тротуар. Пострадал пешеход

Пешехода госпитализировали в больницу.

На пересечении Гражданского проспекта и улицы Фаворского в Петербурге водитель иномарки потерял управление и выехал на тротуар. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Судя по кадрам, опубликованным горожанами, утром 13 ноября машина также снесла светофор. По информации ГИБДД по региону, 33-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet и двигаясь от улицы Руставели, устроил ДТП при повороте налево.

В результате аварии 26-летнего петербуржца госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в ДТП под Гатчиной серьезно пострадала 10-летняя девочка.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург