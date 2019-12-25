В ДТП под Гатчиной серьезно пострадала 10-летняя девочка

Проводится расследование.

Вечером во вторник, 12 ноября, на пятом км трассы "Красное село – Гатчина" 44-летний водитель, управлявший автомобилем Lada Vesta, столкнулся с 10-летней девочкой, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

В результате аварии девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Проводится расследование.