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В ДТП под Гатчиной серьезно пострадала 10-летняя девочка
Сегодня, 10:01
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В ДТП под Гатчиной серьезно пострадала 10-летняя девочка

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Проводится расследование.

Вечером во вторник, 12 ноября, на пятом км трассы "Красное село – Гатчина" 44-летний водитель, управлявший автомобилем  Lada Vesta, столкнулся с 10-летней девочкой, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

В результате аварии девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Проводится расследование.

Ранее мы сообщили о том, что в результате ДТП на Загородном проспекте остановились трамваи.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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