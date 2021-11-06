В результате ДТП на Загородном проспекте остановились трамваи

Об аварии сообщили свидетели в соцсетях.

На пересечении Загородного проспекта и Гороховой улицы произошла дорожно-транспортное происшествие, заблокировав движение трамвайных путей. Об аварии сообщили свидетели в соцсетях.

ДТП произошло примерно в 15:00. Фото с места аварии опубликовано в Telegram-канале "Мегаполис". На нем видны несколько поврежденных автомобилей, столкнувшихся на рельсах.

Информация о происшествии имеется в сервисах "Яндекс. Пробки" и "Яндекс. Навигатор".