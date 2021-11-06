  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В результате ДТП на Загородном проспекте остановились трамваи
Сегодня, 16:58
131
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В результате ДТП на Загородном проспекте остановились трамваи

0 0

Об аварии сообщили свидетели в соцсетях.

На пересечении Загородного проспекта и Гороховой улицы произошла дорожно-транспортное происшествие, заблокировав движение трамвайных путей. Об аварии сообщили свидетели в соцсетях.

ДТП произошло примерно в 15:00. Фото с места аварии опубликовано в Telegram-канале "Мегаполис". На нем видны несколько поврежденных автомобилей, столкнувшихся на рельсах.

Информация о происшествии имеется в сервисах "Яндекс. Пробки" и "Яндекс. Навигатор".

Ранее мы сообщили о том, что на улице Мира водитель Volkswagen Tiguan снес светофор.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии