В результате ДТП на Загородном проспекте остановились трамваи

На пересечении Загородного проспекта и Гороховой улицы произошла дорожно-транспортное происшествие, заблокировав движение трамвайных путей. Об аварии сообщили свидетели в соцсетях.
ДТП произошло примерно в 15:00. Фото с места аварии опубликовано в Telegram-канале "Мегаполис". На нем видны несколько поврежденных автомобилей, столкнувшихся на рельсах.
Информация о происшествии имеется в сервисах "Яндекс. Пробки" и "Яндекс. Навигатор".
Ранее мы сообщили о том, что на улице Мира водитель Volkswagen Tiguan снес светофор.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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