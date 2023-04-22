На улице Мира водитель Volkswagen Tiguan снес светофор

Рядом стояли пешеходы, которые, к счастью, не пострадали.

На улице Мира в Петербурге 10 ноября водитель внедорожника Volkswagen Tiguan сбил светофор. Рядом стояли пешеходы, которые, к счастью, не пострадали, рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Судя по кадрам, опубликованным горожанами, автомобиль скрылся с места происшествия. Испуганные мужчина и женщина также разбежались. Регулировщик упал в паре сантиметров от них.

Виновника случившегося разыскивают, он оставил на дороге регистрационный номер машины.

Ранее на Piter.TV: под Тосно пешеход попал под иномарку.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург