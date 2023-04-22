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На улице Мира водитель Volkswagen Tiguan снес светофор

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Рядом стояли пешеходы, которые, к счастью, не пострадали.

На улице Мира в Петербурге 10 ноября водитель внедорожника Volkswagen Tiguan сбил светофор. Рядом стояли пешеходы, которые, к счастью, не пострадали, рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Судя по кадрам, опубликованным горожанами, автомобиль скрылся с места происшествия. Испуганные мужчина и женщина также разбежались. Регулировщик упал в паре сантиметров от них. 

Виновника случившегося разыскивают, он оставил на дороге регистрационный номер машины. 

Ранее на Piter.TV: под Тосно пешеход попал под иномарку. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: автомобиль снес светофор, улица мира
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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