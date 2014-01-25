Под Тосно пешеход попал под иномарку

Он скончался на месте происшествия.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП с пешеходом под Тосно. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На 88 км автодороги "А-120" в Тосненском районе 9 ноября в 20:00 39-летний водитель Honda Freed Spike вне зоны пешеходного перехода наехал на 44-летнего жителя Ярославской области, идущего по проезжей части в попутном направлении.

Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

В ДТП с самосвалом под Петербургом погибли двое.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области