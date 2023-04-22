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Петербуржец наехал на светофор, был шокирован фактом случившегося и уехал
Сегодня, 20:40
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Петербуржец наехал на светофор, был шокирован фактом случившегося и уехал

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Ему назначали 10 суток административного ареста.

В суде Санкт-Петербурга привлекли к административной ответственности петербуржца, который ранее наехал на стойку светофора на улице Мира и скрылся с места ДТП. Стоимость повреждений составила почти 50 тыс рублей, – следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Как было установлено, инцидент произошел 10 ноября. Согласно показаниям обвиняемого, ему стало плохо, что и послужило причиной наезда на стойку светофора. Произошедшее шокировало водителя и он принял решение уехать с места происшествия. За это на него составили административный протокол. Теперь мужчина проведет под арестом 10 суток.

Ранее мы рассказывали, что в автобусном парке на Екатерининском проспекте в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадал его же водитель.

Фото: Piter.TV

Теги: наезд на светофор, улица мира
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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