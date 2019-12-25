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На Екатерининском проспекте автобус сбил своего же водителя
Сегодня, 16:16
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На Екатерининском проспекте автобус сбил своего же водителя

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Мужчина вышел из автобуса и забыл поставить его на ручник.

В автобусном парке на Екатерининском проспекте в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель. Об этом пишет 78.ru. 

Предварительно, 40-летний мужчина вышел из автобуса и забыл поставить его на ручник. Из-за этого транспортное средство поехало. Так, пострадавшего зажало между двумя автобусами.

По словам очевидца аварии, водитель попытался остановить автобус, подняв руки, однако у него ничего не вышло. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время петербуржец находится в реанимации. 

Ранее водитель мусоровоза сбил женщину в Дровяном переулке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: автобус сбил водителя, екатерининский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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