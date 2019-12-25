На Екатерининском проспекте автобус сбил своего же водителя

Мужчина вышел из автобуса и забыл поставить его на ручник.

В автобусном парке на Екатерининском проспекте в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель. Об этом пишет 78.ru.

Предварительно, 40-летний мужчина вышел из автобуса и забыл поставить его на ручник. Из-за этого транспортное средство поехало. Так, пострадавшего зажало между двумя автобусами.

По словам очевидца аварии, водитель попытался остановить автобус, подняв руки, однако у него ничего не вышло. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время петербуржец находится в реанимации.

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Фото: Piter.TV