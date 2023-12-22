Подорвавшего электроподстанцию в Петербурге диверсанта разыскивают

Известно, что возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия).

ФСБ РФ разыскивает диверсанта, который подорвал электроподстанцию на Екатерининском проспекте в Петербурге. В результате действий неизвестного без света ночью 3 апреля остались жители Красногвардейского, Калининского районов, Токсово и Нового Девяткино Ленобласти, рассказали в пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго". Об этом пишет "Фонтанка".

Известно, что возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия). Камеры видеонаблюдения запечатлели постороннего, проникшего на подстанцию Красногвардейского района ночью во вторник. Жители домов по Екатерининскому проспекту в социальных сетях сообщали, что был слышен звук взрыва. Электроснабжение восстановили к 07:00.

При этом, по данным пресс-службы Красногвардейского района Петербурга, "резкий звук", с последующим отключением электричества, стал следствием короткого замыкания на подстанции.

Ранее на Piter.TV: ограничение подачи горячей воды 3 апреля ожидается в 778 домах на юго-западе Петербурга.

Фото: Piter.TV