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Неизвестные подожгли подстанцию в Тосненском районе
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Неизвестные подожгли подстанцию в Тосненском районе

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В поселках Тельмана и Ям-Ижора отключали электричество.

Неизвестные пробрались на территорию подстанции Тельмана в Тосненском районе Ленобласти и устроили поджог. Огонь охватил площадь в 10 "квадратов", пишет 20 марта tg-канал "Mash на Мойке". 

К правоохранителям сегодня ночью обратился оператор подстанции. По словам мужчины, злоумышленники спилили замок на заборе. Из-за поджога в поселках Тельмана и Ям-Ижора отключали электричество. 

На месте происшествия полицейские обнаружили пятилитровую канистру с неизвестной жидкостью. В настоящее время личности диверсантов устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что вышку сотовой связи подожгли в Парголово. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, тосненский район, электроподстанция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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