Неизвестные подожгли подстанцию в Тосненском районе

В поселках Тельмана и Ям-Ижора отключали электричество.

Неизвестные пробрались на территорию подстанции Тельмана в Тосненском районе Ленобласти и устроили поджог. Огонь охватил площадь в 10 "квадратов", пишет 20 марта tg-канал "Mash на Мойке".

К правоохранителям сегодня ночью обратился оператор подстанции. По словам мужчины, злоумышленники спилили замок на заборе. Из-за поджога в поселках Тельмана и Ям-Ижора отключали электричество.

На месте происшествия полицейские обнаружили пятилитровую канистру с неизвестной жидкостью. В настоящее время личности диверсантов устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что вышку сотовой связи подожгли в Парголово.

Фото: Piter.TV