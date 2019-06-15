Вышку сотовой связи подожгли в Парголово

Поскольку вышка расположена в парке и не окружена забором, видеонаблюдение на месте отсутствовало.

В ночь на пятницу, 14 март,неизвестный поджёг вышку сотовой связи в Парголово. Инцидент был зафиксирован на оборудовании сотового оператора, расположенном на улице 1 Мая. Об этом сообщает "Фонтанка".

Информация о происшествии поступила в полицию от представителей администрации Выборгского района Петербурга. Огонь вспыхнул сразу после полуночи, и к утру сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы возгорания на шкафах с телекоммуникационным оборудованием.

Поскольку вышка расположена в парке и не окружена забором, видеонаблюдение на месте отсутствовало. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что за поджог покрышек на Будапештской улице мужчина проведет в колонии 10 лет.

Фото: Piter.TV