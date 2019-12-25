За поджог покрышек на Будапештской улице мужчина проведет в колонии 10 лет

Также он должен заплатить собственникам квартиры и УК 9 млн рублей за порчу имущества.

В Петербурге мужчина признан виновным в пособничестве в покушении на убийство путём поджигания покрышек. Он проведет в колонии 10 лет, рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Житель Карелии признан виновным в пособничестве в покушении на убийство, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору.

Следствием установлено, что в январе 2024 года один из фигурантов получил задание от неустановленного лица за $1800 долларов убить жителей квартиры на Будапештской улице. Для этого нужно было поджечь покрышки у двери квартиры, чтобы проживающие там не могли выйти.

Для исполнения намеченного плана злоумышленник нашел себе напарника. А 4 февраля 2024 года фигуранты принесли три автомобильные покрышки к входной двери квартиры, облили их легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Видео с поджогом было отправлено в Telegram заказчикам, которые позже прислали вознаграждение.

В результате пострадавшие, проживающие в данной квартире, получили острое ингаляционное отравление. Управляющей компании, в собственности которой находится общедомовое имущество, и собственникам помещений был причинен ущерб на сумму более 9 миллионов рублей.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, и взыскан моральный и имущественный вред в пользу потерпевших. В отношении второго подельника уголовное дело выделено в отдельное производство.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу