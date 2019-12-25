В Петербурге вынесли приговор мужчине за подготовку диверсии на электроподстанции

По данным следствия, в ноябре 2024 года петербуржец получил через мессенджеры предложение от неизвестных лиц за денежное вознаграждение поджечь электрическую подстанцию "Охтинская" на Заневском проспекте.

Санкт-Петербургский городской суд признал 28-летнего Никиту Никитина виновным в подготовке диверсии и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, в ноябре 2024 года Никитин получил через мессенджеры предложение от неизвестных лиц за денежное вознаграждение поджечь электрическую подстанцию "Охтинская" на Заневском проспекте. Ему были переданы координаты объекта, инструкция по разведке территории и сведения о способе изготовления зажигательной смеси.

В ночь на 15 ноября Никитин прибыл к подстанции на арендованном автомобиле и снял участок местности на мобильный телефон, однако реализовать задуманное не успел — его задержали сотрудники правоохранительных органов.

На суде подсудимый признал факт съемки, но заявил, что поджог совершать не собирался. По его словам, он планировал лишь обмануть заказчиков и с помощью нейросетей смонтировать видео, будто объект горит.

Несмотря на доводы Никитина, суд расценил его действия как приготовление к диверсии, представляющей угрозу экономической безопасности и обороноспособности страны, и вынес обвинительный приговор.

В июне ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье.

