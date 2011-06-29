В Петербурге за подготовку диверсии задержан уроженец Берлина

В Петербурге 57-летнего уроженца Берлина задержали за подготовку диверсии. В отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, пишет 7 апреля 78.ru.

По предварительным данным, мужчина извлек из тайника посылку со взрывчаткой по заданию украинских кураторов. Он согласился на "сотрудничество" по просьбе знакомого из Днепропетровска. Полиция поймала злоумышленника после получения взрывчатых веществ.

Подробности случившегося и детали подготовки преступления устанавливаются.

