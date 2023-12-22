Ограничение подачи горячей воды 3 апреля ожидается в 778 домах на юго-западе Петербурга

Отмечается, что в зоне диагностики находятся 1182 здания.

Завтра, 3 апреля, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания на максимальную температуру теплоносителя 365 километров тепловых сетей в Кировском и Красносельском районах Петербурга. Об этом 2 апреля рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что в зоне диагностики находятся 1182 здания. Подача горячей воды в 778 жилых домах в целях безопасности ограничивается, отопление в них будет осуществляться в штатном режиме. В 113 детских и 21 медицинском учреждениях отопление и ГВС отключатся.

В зону работ войдут тепловые сети, которые проходят по улицам Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Зины Портновой, Автомобильная, Рихарда Зорге, Доблести, Краснопутиловская, Автовская, Козлова, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого, Стойкости и Бурцева; проспектам Маршала Жукова, Народного Ополчения, Ветеранов, Ленинскому, Стачек, Дачному и Кузнецова; Петергофскому шоссе и Брестскому бульвару.

Испытания тепловых сетей позволяют проверить, как работают компенсирующие устройства, и выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. Во время работ температура теплоносителя достигает не ниже 100°С и не выше 110°С.

Теплоэнергетики призывают всех жителей и гостей Санкт-Петербурга быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам: 004, с мобильного – 112. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Напомним, испытания теплосетей проходят в Петербурге с 28 марта по 26 апреля

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга; пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"