Во время испытаний температура теплоносителя может достигать 130 °С.

С 28 марта по 26 апреля в Петербурге пройдут температурные испытания теплосетей. График размещен на сайте Комитета по энергетике.

Температурные испытания - одно из обязательных диагностических мероприятий, позволяющее проверить работу компенсирующих устройств и выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. Данные мероприятия на сетях проводятся не реже одного раза в пять лет. В этом сезоне запланировано 50 испытаний, большая часть из них на коммуникациях ГУП "ТЭК СПб". Предприятие начинает испытания с 28 марта, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" – 3 апреля, ООО "Петербургтеплоэнерго" – 10 апреля.

Во время испытаний температура теплоносителя может достигать 130 °С. В связи с высокими температурами горожан просят быть предельно внимательными и соблюдать все меры предосторожности: ни в коем случае не приближаться к местам парения или разлива воды. При парении, вытекании воды нужно позвонить по телефонам 112 или 004.

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Фото: Комитет по энергетике