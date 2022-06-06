Испытания теплосетей проведут в Центральном районе Петербурга 27 и 28 июня

Тепловые сети готовят к отопительному сезону.

Сегодня, 26 июня, в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили о намерениях провести испытания теплосетей 27 и 28 июня в Центральном районе города. Тепловые сети готовят к отопительному сезону.

Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу ремонта тепловой инфраструктуры. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

В зону работ 27 июня входят тепловые сети, проходящие по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я Советские, Артиллерийская, Восстания, Дегтярная, Евгеньевская, Жуковского, Исполкомская, Кирилловская, Конная, Марата, Маяковского и другие.

28 июня работы затронут 9-я и 10-я Советские, Восстания, Дегтярная, Захарьевская, Кавалергардская, Кирочная, Кирилловская, Красного Текстильщика, Лафонская, Моисеенко, Мытнинская и другие.

Специалисты пояснили, что температура воды в тепловых сетях не превысит 40 градусов.

С полным списком улиц, где проверят теплосети, можно ознакомиться на сайте АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Ранее на Piter.TV: после испытаний на теплосетях прорвало трубу на Будапештской.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"