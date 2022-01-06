В Петербурге 61-летний мужчина угрожал прохожим из окна автомобиля огнестрельным оружием

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

3 ноября очевидец обратилась в полицию и рассказала о неизвестном мужчине, который на пересечении Лиговского проспекта и Павлоградского переулка в Петербурге из окна "Фольксвагена" угрожал прохожим из окна предметом, похожим на автомат. Об этом стало известно Piter.TV.

61-летнего подозреваемого задержали в тот же день у дома 124 по Лиговскому проспекту. Он имеет разрешение на гражданское огнестрельное оружие "САЙГА-410К-4" до 11 октября 2028 года.

У мужчины изъяли карабин "САЙГА-410К-4" и девять патронов. Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV