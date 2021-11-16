Нетрезвый мужчина угрожал пистолетом сотруднику супермаркета на проспекте Просвещения

Злоумышленник требовал вернуть долг в размере 300 тыс. рублей.

Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который угрожал сотруднику супермаркета оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 30 июля.

Вечером 29 июля персонал магазина на проспекте Просвещения нажал кнопку тревожной сигнализации. По словам работников, неизвестный с кобурой под курткой стал угрожать пистолетом одному из сотрудников, требуя возврата долга в размере 300 тыс. рублей. Однако пояснить, кто и при каких обстоятельствах задолжал ему, мужчина не смог и скрылся.

Наряд Росгвардии разыскал и задержал 55-летнего злоумышленника. У него изъяли пневматический пистолет, охотничий нож и газовый баллончик. Ранее правонарушитель уже был судим за побои и угрозу убийством.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец угрожал расстрелять отдел полиции из-за задержания жены.

Фото: Piter.TV