Петербуржец угрожал расстрелять отдел полиции из-за задержания жены

Опьяненный любовью и алкоголем мужчина пытался вызволить любимую женщину.

Правоохранители доставили в отдел полиции агрессивную женщину, которая была в сильном алкогольном опьянении. Её привлекли за мелкое хулиганство. На этом история могла бы закончиться, но только началась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, всё произошло ночью 10 июля в Калининском районе. Уже после оформления в отделе, спустя два часа, в полицию позвонил 49-летний муж задержанной. Он требовал освободить свою любимую женщину.

Словами мужчина ничего не добился, поэтому решил действовать напролом — стал угрожать безопасности здания отдела полиции и находившимся в нем правоохранителям. В момент звонка мужчина находился у отдела полиции с пневматическим пистолетом в руках, позже стало ясно и явными признаками алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции задержали правонарушителя, изъяв оружие. Ранее задержанный был дважды судим за повреждение чужого имущества и оскорбление представителя власти. В настоящий момент возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма.

Ранее Piter.TV сообщал, что в рейсовом автобусе 42-летний судимый петербуржец разбил стекло.

Фото: Piter.TV