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В рейсовом автобусе 42-летний судимый петербуржец разбил стекло
Сегодня, 13:06
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В рейсовом автобусе 42-летний судимый петербуржец разбил стекло

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Злоумышленник повредил автобус на улице Некрасова.

В четверг, 11 июля, на улице Некрасова около дома № 29 хулиган разбил стекло в рейсовом автобусе. Правоохранители задержали подозреваемого на следующий день у дома 14 по улице Жуковского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Водитель транспортного средства написал заявление в полицию по поводу случившегося. Подозреваемого быстро нашли. Им оказался 42-летний житель Северной столицы. Известно, что у него уже есть судимость. 

Злоумышленник находится в отделе полиции. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Расследование продолжается. Причина странного поведения мужчины устанавливается. 

Ранее мы писали, что форточник украл из квартиры на Рябовском шоссе сейф и травмат.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, полиция, разбил стекло в автобусе, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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