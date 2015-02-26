Рейд по борьбе с незаконной торговлей прошел в Центральном районе Петербурга

Пресечена незаконная деятельность пяти торговых точек.

В среду, 14 июня, прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей в Центральном районе. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального района.

Незаконную деятельность в сфере торговли пресекали Комитет по контролю за имуществом, полиция и уполномоченные сотрудники администрации Центрального района. На проверенные адреса поступали жалобы от жителей Петербурга.

Так, у станции метро "Владимирская" вывезен торговый киоск, пресечена незаконная деятельность пяти торговых точек, демонтировано 14 незаконно установленных рекламных конструкций.

Фото: Телеграм / Центр. НОВОСТИ