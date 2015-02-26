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Рейд по борьбе с незаконной торговлей прошел в Центральном районе Петербурга
Сегодня, 19:57
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Рейд по борьбе с незаконной торговлей прошел в Центральном районе Петербурга

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Пресечена незаконная деятельность пяти торговых точек.

В среду, 14 июня, прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей в Центральном районе. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального района. 

Незаконную деятельность в сфере торговли пресекали Комитет по контролю за имуществом, полиция и уполномоченные сотрудники администрации Центрального района. На проверенные адреса поступали жалобы от жителей Петербурга.

Так, у станции метро "Владимирская" вывезен торговый киоск, пресечена незаконная деятельность пяти торговых точек, демонтировано 14 незаконно установленных рекламных конструкций. 

Фото: Телеграм / Центр. НОВОСТИ

Теги: незаконная торговля, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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