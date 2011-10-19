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Вчера, 23:02
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После испытаний на теплосетях прорвало трубу на Будапештской

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Сотрудники "Теплосети" пообещали возместить ущерб.

У дома по адресу улица Будапештская, 38/2 прорвало трубу во время испытаний на теплосетях в пятницу, 23 июня. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" пояснили, что мероприятия проходят в рамках подготовки к отопительному сезону. 

В зоне инцидента оказались автомобили. Видимых повреждений не замечено. Сотрудники "Теплосети" пообещали возместить ущерб.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Ветеранов прорвало трубу с горячей водой.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: на будапештской прорвало трубу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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