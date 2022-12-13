На проспекте Ветеранов прорвало трубу с горячей водой

Сейчас коммуникации в Кировском районе подготавливают к отопительному сезону.

В понедельник, 29 мая, у дома № 59 на проспекте Ветеранов в Кировском районе Петербурга прорвало трубу. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети".

Сейчас коммуникации в районе подготавливают к отопительному сезону. Там идёт ремонт. Недалеко от зоны дефекта припаркованы авто без внешних признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб возместят.

Также представители предприятия отметили, что коммунальная авария не повлияла на горячее водоснабжение в жилых домах.

В апреле часть 8-ой Красноармейской залило кипятком из-за прорыва трубы.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком