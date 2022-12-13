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Часть 8-ой Красноармейской залило кипятком из-за прорыва трубы
Сегодня, 18:13
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Часть 8-ой Красноармейской залило кипятком из-за прорыва трубы

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Аварийная бригада уже устраняет пробой.

В понедельник, 17 апреля, на 13-й Красноармейской улице прорвало трубу около 14:00 дня. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Аварийная бригада уже устраняет пробой. В сообщении уточнили, что "для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене поврежденного участка сетей". 

В месте разлива горячей воды оказались несколько припаркованных автомобилей. Видимых дефектов на них не наблюдается. Весь реальный ущерб будет возмещен – ответственность предприятия застрахована.

Добавим, что на время работ в целях безопасности ограничено движение по 8-й Красноармейской от Лермонтовского проспекта до Якобштадтского переулка.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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