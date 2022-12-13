Часть 8-ой Красноармейской залило кипятком из-за прорыва трубы

Аварийная бригада уже устраняет пробой.

В понедельник, 17 апреля, на 13-й Красноармейской улице прорвало трубу около 14:00 дня. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Аварийная бригада уже устраняет пробой. В сообщении уточнили, что "для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене поврежденного участка сетей".

В месте разлива горячей воды оказались несколько припаркованных автомобилей. Видимых дефектов на них не наблюдается. Весь реальный ущерб будет возмещен – ответственность предприятия застрахована.

Добавим, что на время работ в целях безопасности ограничено движение по 8-й Красноармейской от Лермонтовского проспекта до Якобштадтского переулка.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как уберечь детей от клещей. Защитить от кровососов нужно не только ребят школьного возраста, но и младенцев.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга