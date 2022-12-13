В Роспотребнадзоре объяснили, как уберечь детей от клещей

Защитить от кровососов нужно не только ребят школьного возраста, но и младенцев.

В Роспотребнадзоре дали советы родителям, с помощью которых можно уберечь детей от укусов клещей. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на Telegram-канал ведомства.

Как отметили эксперты, защитить от кровососов нужно не только ребят школьного возраста, но и младенцев. Малышей. Которые ещё не умеют ходить, нужно переносить на руках или перевозить в коляске, нижние детали которой должны быть обработаны обработать акарицидным средством. Также специалисты советуют родителям во время прогулки с коляской двигаться по центру дорожек, не задевая таким образом траву и кусты.

В случае детей постарше, необходимо обработать их одежду акарицидным средством согласно инструкции, добавили в ведомстве.

Фото: Pxhere