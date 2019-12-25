В "ТЭК" предупредили об отключении горячей воды в 10 районах Петербурга

Температуру воды снизят до 40 градусов.

На этой неделе, с 6 по 10 июня, в 10 районах Петербурга пройдут гидравлические испытания теплосетей "ТЭК СПб". Об этом предупредила пресс-служба предприятия.

Работы проведут в Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Выборгском, Московском, Невском и Фрунзенском районах. Расписание и сроки проведения проверки можно посмотреть на сайте ТЭК в разделе "График отключений".

Температура воды в трубах снизится до 40 градусов. Благодаря испытаниям можно выявить дефекты до начала отопительного сезона.

В случае вытекания воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку.

Фото: Piter.tv