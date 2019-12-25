За месяц теплоэнергетики проверили почти 2 тыс. километров сетей

В ходе температурных испытаний было устранено 39 дефектов, отмечают в ГУП "ТЭК".

Об итогах первого этапа подготовки к новому отопительному сезону отчитались в ГУП "ТЭК СПб". За месяц компания провела 53 проверки трубопроводов в 10 районах Петербурга на максимальную температуру теплоносителя от районных, квартальных и групповых котельных. Был заменен 131 метр трубопроводов, а всего с 29 марта по 29 апреля ТЭК проверил более 1,9 тыс километров тепловых сетей.

В ходе температурных испытаний было устранено 39 дефектов: без проверки технологические нарушения по этим адресам могли произойти в отопительный период, отмечают теплоэнергетики. Специалисты оперативно заменили 131 метр трубопроводов.

На проспекте Большевиков начинается масштабная работа по замене изношенных тепловых сетей. В зоне реконструкции находятся 10 зданий, среди которых есть школа.

Фото: Piter.tv