Теплосети Петербурга просканируют с помощью роботизированных комплексов

ГУП "ТЭК СПб" проверит 44 участка трубопроводов в Приморском, Кронштадтском, Красносельском, Невском, Московском, Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Пушкинском и Колпинском районах.

В десяти районах Петербурга роботы проведут сканирование рекордного объема тепломагистралей. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике.

Во время межсезонного периода роботизированная диагностика охватит 24 тыс. метров тепловых сетей. ГУП "ТЭК СПб" проверит 44 участка трубопроводов в Приморском, Кронштадтском, Красносельском, Невском, Московском, Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Пушкинском и Колпинском районах.

В этом году в зону диагностики включены 200 учебных, детских и лечебных учреждений, а также более 1,2 тыс. жилых домов. Роботы позволяют специалистам получить полное представление о состоянии трубопроводов. Проходя по трубе, робот анализирует остаточную толщину металла, обнаруживает места возникновения и развития коррозии.

Ранее мы сообщили о том, что ТЭК представил свои вакансии на Молодежном форуме Techno Track.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике