ТЭК представил свои вакансии на Молодежном форуме Techno Track

На Молодежном форуме инженерных профессий Techno Track ГУП "ТЭК СПб" рассказало студентам о самых интересных профессиях для специалистов технического профиля. Для них провели виртуальную экскурсию по одной из крупнейших автоматизированных котельных предприятия. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".
Студенты надели VR-очки и побывали внутри котельной "Парнас-4". Своими глазами они увидели, как работают залы паровых и водогрейных котлов, турбинный зал, а также центральная щитовая. Учащимся рассказали, как управлять оборудованием.
Молодые люди изучили процессы, происходящие на энергообъекте. Они получили наглядное представление о работе отрасли.
Ранее мы писали, что делегация из Беларуси познакомилась с технологиями строительства в Петербурге.
Фото: Pxhere
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