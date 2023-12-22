Делегация из Беларуси познакомилась с технологиями строительства в Петербурге

Визит начался с осмотра строительной площадки ЖК "Министр" на набережной Черной речки.

Представители делегации из Беларуссии в рамках обмена опытом с Госстройнадзором Петербурга 23 мая посетили строительные площадки в Петербурге. Делегация познакомилась с технологиями, используемыми при строительстве объектов капитального строительства, рассказал портал "Строительный Петербург".

Визит начался с осмотра строительной площадки ЖК "Министр" на набережной Черной речки. Для его строительства впервые в Петербурге была применена технология переноса исторического здания. В центре земельного участка находилось здание Императорского воспитательного дома (набережная Черной речки, дом 1, литера А). Оно было передвинуто на 52 метра, для перемещения были использованы железобетонные плиты и системы роликов. Перенос исторического здания был предусмотрен проектной документацией.

Визит делегации Республики Беларусь проходил 22-23 мая в рамках обмена опытом между Госстройнадзорами.

Фото: Госстройнадзор СПб